У Тернополі через зсув ґрунту загинуло двоє осіб

Нещасний випадок трапився на будівництві

У суботу вночі, 8 лютого, у Тернополі двоє чоловіків загинули в результаті обвалення ґрунту. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Зокрема, приблизно о 1:46 до правоохоронців надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві.

Як зазначається, трагічний інцидент трапився під час копання траншеї для теплової траси до однієї з новобудов Тернополя. Проте під час цього обвалився ґрунт та засипав двох робітників. Згодом на місце події прибули рятувальники та витягнули постраждалих, проте врятувати життя чоловікам не вдалося. У результаті зсуву двоє будівельників – жителі Одеської та Донецької областей – загинули під завалами землі.

За попередньою інформацією, під час проведення земляних робіт на будівництві були порушені відповідні норми безпеки.

Наразі правоохоронці внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

: zik.ua

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