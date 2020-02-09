Джамала предупредила поклонников об аферистах

Известная певица Джамала предупредила поклонников о мошенниках. Так, вовсю идет продажа билетов на концерт Джамалы в Армении.

Однако певица заявила, что в феврале в Ереване концерт не запланирован. Об этом сообщается на официальной странице Джамалы в Facebook.

— Дорогие друзья! Появилась информация, что недобросовестные промоутеры продают билеты на концерт Джамалы в Ереване 14 февраля 2020 года. У Джамалы не будет концерта в Ереване! Организаторы продают билеты без нашего ведома. Просим не доверять не правдивой информации, — говорится в обращении.

Поклонники сразу же начали комментировать информацию. Некоторые заподозрили неладное, а другие уже купили билеты на концерт, передает tochka.net.

: newformat.info