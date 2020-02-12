Золото и бриллиант: Меган Маркл получила особенный подарок во время первого выхода в свет в Канаде (фото)

По словам директора центра, Маркл была очень признательна за такой дорогой подарок

Меган Маркл и принц Гарри продолжают налаживать независимую жизнь в Канаде. Отметим, что после официального отказа от королевских обязанностей Меган буквально сразу же с сыном Арчи улетела за океан. А вот Гарри присоединился к своей любимой чуть позже, завершив все вопросы в связи с отречением, а именно – 20 января. С тех пор о жизни герцогов Сассекских официально практически ничего не слышно. Большая часть информации поступает в СМИ от различных источников. Как правило, это знакомые из близкого окружения Меган и Гарри. Конечно же, в качестве этих источников порой приходится сомневаться. Но поклонникам монаршей семьи пока что ничего другого не остается.

И все же некоторые сведенья о Меган и Гарри достоверны. И им точно можно доверять. Как известно, незадолго после прибытия в Канаду, 14 января Меган Маркл посетила женский кризисный центр благотворительной организации Justice For Girls в Ванкувере. Тогда отмечалось, что визит носил неофициальный характер. Даже сотрудники центра были удивлены неожиданным появлением герцогини Сассекской. Эксперты королевской семьи сразу же предположили, что таким образом Меган четко дает понять – и после отречения она не собирается забрасывать свои благотворительные и социальные проекты. А на Канаду у нее “большие планы”.

Меган Маркл с сотрудницами кризисного женского центра (фото: @Downtown Eastside Women’s Centre)

Однако только на днях администрация центра Justice For Girls в Ванкувере решилась на разговор с журналистами. Сотрудники женского центра впервые рассказали, как прошла встреча. И самое главное, что они подготовили в качестве подарка для супруги принца Гарри.

Так, по словам руководительницы центра Аннабель Уэбб, Меган очень внимательно выслушала всех, кто с ней хотел поговорить. Таким образом Маркл смогла составить независимое мнение о проблемах женщин Канады. Даже не предупредив о своем визите, супруга принца Гарри смогла быстро разрядить обстановку “ступора” и расположить к себе присутствующих.

Под конец этой встречи сотрудницы центра решили сделать Меган хоть какой-то приятный сюрприз со своей стороны. И подарили герцогине Сассекской золотую подвеску с кулоном в виде китового хвоста из бриллианта в 18 карат.

Роскошное украшение центру Justice For Girls в свое время пожертвовала ювелир Холли Бартлетт.