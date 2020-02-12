Притула пошутил над Ефросининой

Телеведущий оставил забавный комментарий подруге.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, на днях опубликовала серию черно-белых кадров с мужем Тимуром Хромаевым. “Моменты”, – лаконично подписала снимки шоувумен.

Пока подписчики оставляли романтические комментарии Маше Ефросининой и ее мужу, телеведущий Сергей Притула решил пошутить под постом звездной подруги.

“Маша! Я и сам не поверил, но это реально – зарабатывать до 30000 не выходя из дома. Теперь мой декрет намного веселее. Попробуй и ты. Пишите в директ!”, – написал Притула.

instagram.com/mashaefrosinina

“Вот честно, на секунду сжалось у меня, Сергей”, – ответила Маша Ефросинина.

Фото: bnmusic