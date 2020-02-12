Киевский арт-обьект «Маяк» попал в мировой ТОП

Артобъект “Маяк”, открытый на площади инновационного парка UNIT.City в октябре прошлого года, получил премию LIT Lighting Design Awards в номинации Light Art Project, попав в список лучших светотехнических проектов мира.

Об этом сообщается на сайте премии.

Как отмечается, “Маяк” – это 60-метровая переоборудованная труба на территории бывшего мотоциклетного завода в Киеве. В 2017 году там открыли первый инновационный парк Украины – UNIT.City.

Труба сейчас выглядит как световая инсталляция. Концепция «Маяка» – создать объединительный символ в эпоху перемен в украинской истории.

Как заявляют авторы проекта, он является символом уважения к прошлому, земле, на которой он стоит, и символом стремления к будущему.

С наступлением темноты свет в трубе движется вертикально снизу вверх, отображая процесс заряда энергии.

Также в трубу вмонтирована металлическая платформа, где расположены три прожектора с галогеновыми лампами.

Кроме основного белого света, труба может подсвечиваться цветами национальной символики Украины и других стран для возможных приемов государственных делегаций.

Проект воплощали британский художник-инсталлятор Себастьян Кайт, дизайнер Николай Каблука и компании Expolight и Front Pictures.