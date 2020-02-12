Голова Державної міграційної служби заробив півтора мільйона на продажі нерухомості

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк поповнив свої чималі статки на півтора мільйона гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін в декларації чиновника. П’ятдесят п’ятого лютого Соколюк задекларував дохід від відчуження нерухомого майна на суму 1 мільйон 507 тисяч 700 гривень.

У щорічній декларації за 2018 рік вказано, що батьківщина Соколюка володіє двома квартирами в столиці на 62,9; 55,86 та 140,7 “квадратів”, земельною ділянкою на 1500 “квадратів” у Київській області (де батьківщина будує два господарчі блоки та житловий будинок на 280 метрів, – ред.), будинком та земельною ділянкою у Києві.

Слід зазначити, що у документи і якщо вказано вартість об’єктів нерухомості, то ці цифри значно занижено.

Наприклад, вартість квартири у Києві на більш ніж 60 метрів, вказана у декларації, становить всього 138 тисяч гривень, а земельна ділянка під Києвом на 1500 метрів квадратних оцінена у 24 тисячі гривень.

Найдорожчим об’єднання об’єктом нерухомості згідно з документом є квартира у столиці на 140 метрів. Але і її вартість значно занижена, вона начебто коштує трохи більше мільйона. У родини є авто, зареєстроване на матір Соколюка – Chevrolet Aveo 2007 року випуску. Наприкінці квітня минулого року матір чиновника придбала ще одне авто Toyota Tundra 2016 року випуску за 343 тисячі 680 гривень. Дружина чиновника володіє корпоративними правами та є кінцевим бенефіціаром ТОВ “БЕЛ-ТРЕЙД”.

За 2018 рік Соколюк заробив у Державній міграційній службі 974 тисячі 344 гривні та отримав дохід від відчуження рухомого майна – 377 тисяч 850 гривень. Дружина Соколюка Юлія заробила 72 тисячі гривень у ТОВ “БЕЛ-ТРЕЙД”, отримала 995 тисяч 874 гривні доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 219 850 гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Мати чиновника отримала 60 тисяч 551 гривню зарплати у ТОВ “Українська хіміко-енергетична компанія” та 48 тисяч 526 гривень пенсії. На банківських рахунках Соколюк тримає 195 176 та 500 грн., готівкою – 387 тисяч гривень. Його дружина тримає 394 тисячі гривень готівкою. Як для чиновника такого рівня, можна підсумувати, що декларація Соколюка – досить скромна. Однак, нерухомості чиновник “нажив” чимало, хоча і більшість з неї зареєстрована на родичів. Соколюка та Державну міграційну службу неодноразово обвинувачували, навіть на найвищому рівні, у торгівлі громадянством України.

Довідка: Соколюк закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», за фахом мікроелектроніка. 1998 – 2000 – менеджер, помічник директора ТОВ «ЯЛИН-2». 2000 – 2001 – комерційний директор ТОВ «МРІЯ». 2001 – 2011 – директор ТОВ «МСОМ». 2011 – 2013 – радник Голови Державної міграційної служби України. 2013 – генеральний директор Державного підприємства «Державний центр персоналізації документів». Наприкінці 2015 року очолив Міграційну службу України.