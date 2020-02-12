Російським лікарям нічим діагностувати коронавірус – ЗМІ

Російським лікарям нічим діагностувати коронавірус, показало опитування «Довідника лікаря», в якому взяли участь майже 2 тисячі фахівців — від терапевтів до епідеміологів, вірусологів і фтизіатрів.

Про це повідомило сьогодні російське видання Finanz.ru.

Опитані лікарі стверджують, що їм надали методичну інформацію з діагностики (терапевти та лікарі загальної практики дали 1029 ствердних відповідей, пульмонологи та фтизіатри — 42, інфекціоністи, епідеміологи і вірусологи — 109).

Проте у переважної більшості немає діагностичних комплексів: про їх відсутність повідомили 1538 респондентів з 1816 учасників дослідження, наводить результати «Комерсант».

Думки і ризик епідемії коронавіруса в Росії розділилися. 47% терапевтів та лікарів загальної практики вважають її цілком можливою загрозою.

Таку ж відповідь дали 49% пульмонологів і фтизіатрів і 44% інфекціоністів, епідеміологів і вірусологів.

У Росії більше 20 тисяч осіб перебувають під наглядом лікарів у рамках заходів по боротьбі з коронавірусом, повідомила в понеділок глава Росспоживнагляду Анна Попова. Це люди з ознаками ГРВІ, грипом, а також, можливо, що контактували з хворими, у тому числі 6 тисяч громадян Китаю.

З обстежених 769 осіб госпіталізовано. У 97 встановлено діагноз грип, у 121 — респіраторне вірусне захворювання негриппиозной етіології, повідомила Попова.

Діагноз коронавірус підтверджено раніше тільки у двох людей. Це громадяни Китаю.

Вони, за словами Попової, «почуваються добре і готуються до виписки, яка складається як тільки аналізи дадуть негативний результат два рази поспіль.

Один з госпіталізованих — громадянин КНР, що живе в Забайкаллі, розповів порталу chita.ru, що у нього самого і його сім’ї шість разів брали аналіз крові і жодного разу не повідомили результат.

За словами Попової, китайські вчені підтвердили «високу ефективність» російської тест-системи для діагностики коронавирусной інфекції, і Росія «в разі необхідності готова розглянути можливість додаткового постачання сучасних російських засобів діагностики в країни-партнери по ЄАЕС».

Раніше Росспоживнагляд повідомляв, що його «регіональні організації забезпечені діагностичними тест-системами для виявлення нового коронавіруса, визначено алгоритм лабораторної діагностики».