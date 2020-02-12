«Можна і треба!» Кравчук виступив за продаж води в Крим

Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsone, відеозапис якого опублікована в YouTube.

«Ми все купуємо в Росії. І часто переплачуємо. Нічого не падає нам з неба, ми все робимо своїми руками. Можна і потрібно було розглянути це питання», – вважає Кравчук.

При цьому він зазначив, що оскільки Росія закріпила статус півострова у своєму законодавстві, то ні про яке жесті доброї волі говорити не можна, хоча комерційні відносини та можливі.

«Час доброї волі, коли в світі існує інша система відносин, що минуло», – підкреслив Кравчук.