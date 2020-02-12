В Україні хочуть запровадити систему ювенальної юстиції

У Рябошапки хочуть ввести ювенальних прокурорів, слідчих та суддів.

Офіс генерального прокурора ініціює створення в Україні повноцінної системи ювенальної юстиції, яка б охоплювала і дітей-правопорушників, дітей-жертв або свідків. Про це йдеться в повідомленні відомства в середу, 12 лютого.

Наголошується, що ці питання заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов нещодавно обговорив на тематичній зустрічі з керівництвом Нацполиции. За його словами, мова йде про чіткої спеціалізації в цій особливій сфері: всі сторони процесу повинні мати спецстатус — прокурори, слідчі, судді, адвокати та працівники соціальної сфери.

«Ми всі повинні розуміти специфіку роботи з неповнолітніми. Необхідно враховувати дитячу психологію і дитяче сприйняття, а підходи на всіх етапах повинні відрізнятися від тих, які існують в роботі з повнолітніми злочинцями і потерпілими. І, найголовніше, якщо мова йде про дитину-жертву, то ми всі повинні мінімізувати стресові ситуації, тому що навіть судовий процес може стати стресом, іноді і непоправним», — заявив Мамедов.

Він обговорив з керівництвом поліції можливість нових введення нового принципу допиту дитини — тільки один раз, тільки однією стороною процесу (слідчим суддею чи слідчим) і тільки на етапі досудового розслідування.

Також сторони обговорювали розробку нових підходів до виявлення злочинів в інтернеті, в тому числі сексуального насильства, шантажу, буллінга, продажу наркотиків і алкоголю.

ОГП зазначає, що в 2019 році в Україні було зареєстровано близько 12 тис. кримінальних проваджень, фігурантами яких були потерпілі діти, так і діти-правопорушники. Зокрема, дітей, які постраждали від злочинів, в минулому році було близько 6 тис.