Коронавірус нарешті отримав офіційну назву

Хвороба, що викликається коронавірусом з Китаю, що отримала офіційну назву — COVID-2019. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ході трансляції.

За словами Гебреисуса, за правилами ВООЗ потрібно вибрати ім’я, яке ніяк не пов’язане з географічною назвою, твариною, людиною або групою людей. Також позначення має бути легким для вимови і пов’язаних з захворюванням. COVID розшифровується як Coronavirus Disease, тобто «Коронавирусное захворювання».

Раніше державний комітет з охорони здоров’я Китаю дав захворювання, що викликається коронавірусом, назва Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), що перекладається з англійської як «пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса». Зазначалося, що воно тимчасове.

Спалах коронавіруса вперше зафіксована в китайському Ухані в кінці грудня 2019 року. Крім КНР, випадки захворювання виявлені більш ніж у 20 країнах. ВООЗ визнала спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.