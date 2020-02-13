Екс-начальник управління ФСВП наклав на себе руки в залі суду

Колишній керівник управління автотранспорту ФСВП Віктор Свиридов скоїв суїцид у Чертановском суді Москви після оголошення вироку по справі про вимагання. Як повідомляє прес-служба Мосміськсуду, йому призначили три роки позбавлення волі. З’ясовується, як він міг пронести з собою зброю на засідання.

Пан Свиридов звинувачувався у вимаганні 10 млн руб. у колишнього заступника директора ФСВП Олександра Сапожнікова (ч. 3 ст. 163 КК РФ). Його визнали винним і повинні були взяти під варту після оголошення вироку. «Покарання було призначено нижче нижчої межі — три роки з відбуванням у колонії суворого режиму»,— повідомив Мосміськсуд. Стаття передбачала від 7 до 15 років позбавлення волі.

На місці події працюють співробітники МВС і СКР. За даними Telegram-каналів Baza і Mash, він проніс собою на засідання нагородний пістолет. Mash повідомляє, що у пана Свиридова була четверта стадія раку.