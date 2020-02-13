Героя Донбасу затримали в Росії після відвідування Шиеса

«Йому загрожує видача Україні»

У Росії затримали відомого ополченця ДНР після відвідування Шиеса.

В Архангельській області затриманий представник ополчення самопроголошеної Донецької народної республіки Бенес Айо. Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на голову ініціативної групи «Чиста Урдома» Світлану Бабенко.

За її словами, Бенес Айо активно підтримував противників будівництва сміттєвого полігону в районі Шиеса. У паблике «Урдома онлайн» в соцмережі «ВКонтакте» опублікована його фотографія з экоактивистами, а також інформація про затримання. «Сьогодні в Урдоме затриманий латвійський громадянин Бенес Айо. Він приїжджав на станцію Шиес і збирався їхати до Москви. Куди відвезли затриманого, поки не відомо. Причина невідома. Лише день тому з Бенесом розмовляли співробітники поліції на Шиесе, питань до нього не було», — йдеться в паблике.

Світлана Бабенко розповіла, що зв’язок з Айо втрачена, телефон у нього забрали. Член КПРФ Дмитро Сараїв заявив виданню Regnum, що ополченця нібито заарештували за запитом України і зараз йому загрожує депортація в цю країну. «У Прибалтиці він знаходиться в розшуку. Зараз на боці ополчення воює в ДНР. Є членом комуністичної партії ДНР. Його затримала поліція в Архангельській області за запитом України. Йому загрожує видача Україні», — повідомив Сараїв.