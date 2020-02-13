Турки від безвиході почали погрожувати Сирії

Ердоган заявив, що сирійські війська покинуть територію Ідліб до кінця лютого. Заяву можна розцінювати як пряму загрозу. Ось тільки турецький лідер не в тому становищі, щоб погрожувати. Туреччина, прямо скажемо, зараз знаходиться в дуже складній ситуації. У провінції Ідліб їх армія оточена Сирійської арабської армією, тому вищеописані випади можна сміливо читати як порожні погрози відчайдушного тварини. Мета турецького президента зараз – постаратися якомога сильніше налякати опонента. Але виглядає це дуже шкода.

Як всі пам’ятають, Анкара зобов’язалася звільнити Ідліб від присутності терористів, чого, звичайно, не виконала. А її дії останнім часом говорять тільки про те, що у турків були зовсім інші наміри.

Дивлячись на політичну діяльність Реджепа Ердогана, мимоволі закрадається думка, що він просто заради задоволення присутній на різного роду самітах та йому ой як подобається підписувати договори з врегулювання конфліктів, які він не збирається і не збирався виконувати. Можливо, турецька кухня набила політику оскому, і він приймає запрошення на саміти, тільки щоб покуштувати тамтешніх делікатесів.

Як би там не було, спостерігати за поведінкою турецького президента вельми цікаво. Часом складається відчуття, що це все один великий перформанс, в якому політик випробовує терпіння світових лідерів.