Козаки Росії зажадали припинити демонізувати Україну

“Іспанська сором”, є таке поняття означающе коли хтось чинить добре, а соромно за нього.

Такий же стан відчувають багато россиияне коли бачать по ТВ передачі, в яких оскаженіло демонізується не коли братська Україна і її мешканці.

Така незграбна ідеологічна робота. призводить тільки до відторгнення взлядов які вселяють провідні політичних шоу.

Рада Отаманів Росії, трбует припинити розділяти братні народи Росії та України. У своїй заяві козаки звертаються до керівника обох країн, з проханням закрити подібні ТБ передачі та зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем.

Зокрема, козачий генерал ФСК Геннадій Ковальов сказав- “Рада Отаманів Росії проводить величезну роботу, методами народної дипломатії з метою зберегти братські відносини з Україною, представники козацтва є в багатьох країнах і їх не розділяють ні які протиріччя. Казаи це наші народні дипломати. які є сполучною ланкою з населенням країн в яких проживають.

Але потоки бруду які без оглядно ллють з екранів ТБ – Гордоны,Соловйови, Шафрани та інші зводять нанівець всі зусилля.

Ми, Російські козаки, часто буваємо в Україні, Америці і інших країнах. Чудово бачимо як там живуть люди насправді, ні хто там нас за російську мову не переслідує, ні якогось там хаосу і злиднів немає, живуть не гірше нас, а в чомусь і краще.

І нам смішно чути що “несуть” з своїх передачах шановні: Соловйов і Шафран. Які в Україні були останній раз багато років тому і гадки не мають про реальний стан справ.

Отаман Петро Скойбеда, керівник Сектору Міжнародних Казачих Зв’язків- “У багатьох росіян викликає співчуття і симпатію, Український політолог В’ячеслав Ковтун, який є постійним учасником російських ток-шоу, де його регулярно б’ють і виганяють, він навіть потрапив у реанімацію з діабетом.

Телеведучий Володимир Соловйов заявляв, що, якщо Ковтуна виженуть з російського ТБ, він виявиться в канаві в Києві, що це слова людини, яка претендує на роль виразника думки народу, інтелектуала? Соромно нам за нього!

А Ганна Шафран? Ми пам’ятаємо її ще витонченою, интелегеннтной дівчиною. Соловйов перетворив її в хабалку з ринку – ірже як кінь в ефірі і все віщує нам розпад України. Хоч хтось контролює їх ідеологічну роботу? Або вони надані самі собі?

А з Америки навіщо на пуголо роблять? Вона між іншим перша, ще в 50-е визнала геноцид проти козаків і тільки через 40 років, подібний Закон прийняли в Росії.

В Америці, нас козаків навіть у Конгерессе приймають з повагою, рахуються з нами.

Треба сказати що і Президент РФ Володимир Путін в ході Валдаского форуму публічно заявив про те, що російські журналісти неправильно чинять, коли виставляють Україну в невигідному світлі в ефірі федеральних телеканалів. Ведуча шоу «60 хвилин» на каналі «Росія 1» Ольга Скабеева у відповідь парирувала, що журналісти не займаються цілеспрямованим очорненням цієї країни. З нею погодився її чоловік і співведучий Євген Попов, який заявив, що без обговорення політичного життя України на російському ТБ не обійтися. Схожої думки дотримується і ведучий «Першого каналу» Артем Шейнін.

Вони вже своєю невгамовною самодіяльністю заважають не тільки нашій роботі міжнародної але і Владимру Путіну.

Хочемо звернутися до Анни Шафран.

Ви – володарка прекрасною прізвища Шафран, але чи знаєте ви Ганна, що саме в Ураину приїжджають люди помилуватися кольором шафрану на Херсонщину.

На збір квіток шафрану. Саме з них виготовляють найдорожчу в світі спецію – шафран. Їх ще використовують і для виготовлення ліків, що допомагають при онкозахворюваннях.

Ви б, Ганна, за аналогією і лікували наші країни від ракової пухлини ворожнечі і нацизму, станьте лекраством а не отрутою!

Треба сказати, що саме козаки — довгі роки вели переговори з МЗС РФ, переконуючи в тому, що російським емігрантам необхідно повернути Російське громадянство, так як більшість козаків покинули Батьківщину не за своєї волі. В результаті багато співвітчизників повернулися в Росію.

Треба щоб всі російські та українські люди нарешті відповіли на важливі для себе питання: що з нами буде, що чекає наших нащадків у майбутньому?

Треба справами доводити, що наші народи єдині і не хочуть роз’єднання. Щоб довести, що ми завжди воювали разом проти зовнішнього ворога, а не між собою, ми задумали дуже показовий проект з єднання Російського світу — для нас немає кордонів Росії, Білорусії та України, наше завдання-відновити колишню велич Імперії.

Валерій Розанов. Координатор Служби Козачої Інформації ЦФО