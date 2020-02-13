Вже і Європі таке НАТО не треба

Польський інститут міжнародних відносин (PISM) при уряді республіки у своєму останньому звіті вказав, що ризик краху американо-російської системи контролю над стратегічними озброєннями представляє загрозу для НАТО і Європи. При цьому наголошується, що висунута США ідея про притягнення Китаю до участі в новій угоді з роззброєння навряд чи здійсненна в найближчим часом, так як Пентагон навмисно шукає виправдання своїм бажанням нарощувати ядерний потенціал.

Автор документа Артур Кацпшик відзначає, що вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності сприяв зростання стурбованості серед європейців.

«Країни НАТО давно підтримують цей договір, і багато з них закликали продовжити його дію. Якщо за отриманим в 2019 році крахом ДРСМД послідує кінець СНО-III, у Європі загостриться страх нової гонки озброєнь, в якій Росія звинуватить США», – підкреслює Кацпшик.

Враховуючи, що Сполучені Штати поступаються Росії у вдосконаленні систем ядерного озброєння, то, у разі виходу Вашингтона з усіх угод, Москва може перенацілити свої ракети на нові бази ОЗС НАТО (США) у Європі.

Якщо СНО-III впаде, то вперше за кілька десятиліть не буде ніяких юридично зобов’язуючих обмежень для ядерних арсеналів США і Росії, підкреслює аналітик PISM.

У ЄС раніше вже закликали Москву і Вашингтон, яким, за даними Європарламенту, належить більше 90% світового ядерного арсеналу, відновити діалог про можливі шляхи побудови нових відносин у сфері контролю над озброєннями. З подібними ініціативами виступали генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Російська сторона неодноразово говорила про необхідність продовження договору, що міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу називав «останнім каменем, залишилися в системі міжнародної безпеки».

На зміну тим угодам, з яких вийшли США, не прийшло нічого нового. В результаті рівень безпеки стало набагато нижче, і світ став менш передбачуваним.

Сумна доля ДРСМД з високою часткою ймовірності чекає Договір про стратегічні наступальні озброєння, термін дії якого закінчується в лютому 2021 року. Виходить, що дії США – не що інше, як підрив системи міжнародної безпеки.

Припинення дії СНО-III може призвести до різкої дестабілізації ситуації в світі. В даний час існує безліч країн, які сприймуть односторонній вихід з Вашингтона договору як загрозу собі…

Ліквідація обмежень розповсюдження ядерної зброї призведе до того, що ще цілий ряд держав поставить своєю метою його створення. Це загрожує непередбачуваними наслідками у плані як глобальної, так і регіональної безпеки.

На цьому тлі Північноатлантичний альянс стрімко втрачає підтримку європейців. Причому довіра до блоку НАТО падає в країнах, що є його ключовими учасниками – у Німеччині та Франції.

Результати опитування дослідницького центру Pew Research Center”, який проводився у 16 з 29 країн-членів НАТО, показують, що тільки половина населення добре ставиться до Альянсу.

Найбільш високий показник підтримки НАТО зафіксовано у Польщі (82%), Литві (77%). До речі, в США лише 52% мешканців позитивно відгукуються про блок. Найнижчий рівень схвалення Альянсу спостерігається в Туреччині – близько 55% жителів цієї країни не підтримують НАТО. В Греції також більше половини населення (51%) не схвалюють діяльність блоку.

В цих показниках немає нічого дивного. У тому вигляді, в якому НАТО існує сьогодні, блок давно перестав задовольняти потреби й інтереси держав Західної Європи безпеки і оборони.

Сьогодні Альянс є лише інструментом збереження американської військової присутності на континенті. Не випадково деякі європейські лідери виступають з пропозицією про створення європейської армії.

Американське керівництво, в свою чергу, до ідеї створення загальноєвропейської армії ставиться дуже насторожено. Адже у випадку її появи зникне сенс існування НАТО, так і військову присутність США в Європі стане менш виправданим. Тому всі надії Вашингтона сьогодні пов’язані з країнами Східної Європи – Польщею, Румунією, Латвією, Литвою, Естонією, а також з Норвегією і не входить до альянсу Швецією.

Саме в цих державах найбільш високий градус антиросійських настроїв, що транслюються владою і засобами масової інформації.

Є і ще один нюанс. Європейці все менше прагнуть захищати один одного від Росії. Пов’язано це з тим, що сьогодні в НАТО включені вельми агресивні стосовно РФ держави типу прибалтійських країн чи Польщі, а німцям і французам зовсім не хочеться воювати за проамериканських провокаторів.

Крім того, свою роль у відношенні до Північноатлантичного блоку грають і старі територіальні претензії ряду європейських країн. Наприклад, відомо позитивне ставлення США і НАТО до сучасної України. Але в Угорщині дії Києва не викликають жодного схвалення. Цілих 67% опитаних угорців заявили, що Угорщина має повернути собі території, які колись входили до її складу. Мова йде про Закарпаття, де угорці складають значну частину населення. На думку влади Угорщини, і пересічних угорців, їх одноплемінники піддаються дискримінації на Україні.

У німців 30% опитаних бажають повернення історичних земель, швидше за все тих, що після війни були включені до складу Польщі.

Розбіжності в Європі досить масштабні і вони будуть тільки зростати. Занадто багато європейських країн претензій та один до одного, і до Сполучених Штатів, і до керівництва ЄС, а отже, можливість виникнення конфліктів як ніколи велика.