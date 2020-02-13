Фейк про увічнення в Росії пам’яті Пол Пота почав поширюватися в інтернеті

Пензенському аграрному університету присвоять ім’я Пол Пота.

Пензенський аграрний університет (ПАУ) з 14 лютого буде носити ім’я лідера руху «червоних кхмерів», секретаря ЦК Комуністичної партії Кампучії Пол Пота. У керівництві внз відзначили успіхи в сільському господарстві в азіатській країні, досягнуті при правлінні видатного політичного діяча. Ще одним приводом для перейменування стало бажання зробити дружній крок для Камбоджі, студенти якої навчаються в Пензі за контрактом.

«Наш університет здобув носив ім’я великого правителя Кампучії. Результати аграрних реформ, досягнуті при Пол Поті, показали ефективність цих заходів. Його управлінські рішення та методи їх впровадження заслуговують вивчення всіма аграріями світу. Особливої уваги заслуговує методика раціонального використання людських ресурсів в сільському господарстві. Мотиваційні настанови Пол Пот та Ієнг Сарі змогли досягти найвищого в світі показника продуктивності праці в світі. Думаю, по достоїнству оцінять дружній крок і представники Камбоджі, громадяни якої навчаються в нашому університеті», — сказав ректор Олег Кухарєв.

Крім назви, у вузі з’явиться куточок Пол Пота, де будуть розміщені історичні документи і фотоматеріали про діяльність «червоних кхмерів». Він стане частиною майбутнього музею Кампучії, який також розташується на території вузу. Камбоджійські студенти ПАУ зможуть відвідувати експозиції, присвячені історії своєї держави, безкоштовно. У майбутньому на території університету не може з’явитися і пам’ятник видатному лідеру Кампучії. Гроші на реалізацію ініціативи надійдуть з обласного бюджету Пензенської області.