Шашлик, фрукти, соки

У соцмережах виявили фотографії застілля в колонії для силовиків з убивцею Нємцова

В соціальній мережі «ВКонтакте» знайшли фотографії застілля в «червоній» колонії для колишніх силовиків, в якому брав участь засуджений за вбивство політика Бориса Нємцова Заур Дадаєв. Про це повідомляє Scanner Project.

Фотографії з Дадаевым були опубліковані на сторінці облікового запису «Іслам Ирон». Вони датовані 3 липня 2018 року. В цей час Заур Дадаєв знаходився в іркутській виправної колонії № 3 суворого режиму для колишніх працівників правоохоронних органів та працівників судів, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Потім його на рік переводили в колонію в Ангарську і знову повертали в Іркутськ.

На фотографіях Заур Дадаєв знаходиться в компанії засуджених за накритим столом. На столі — шашлик, соки та фрукти. Адвокат Дадаєва Шамсудин Цакаев повідомив «МБХ медіа», що йому про цих фотографіях нічого не відомо.

12 лютого стало відомо, що Дадаєва за клопотанням начальника ВК № 3 переведуть із колонії в тюрму на три роки.

Бориса Нємцова вбили в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту. У нього кілька разів вистрілили з проїздила машини. У липні 2017 року колишнього бійця батальйону «Північ» Заура Дадаєва засудили до 20 років колонії суворого режиму. Суд встановив, що саме він застрелив Нємцова.

Спільники Дадаєва отримали від 11 до 19 років позбавлення волі. Організатором вбивства слідство вважає водія заступника командира батальйону «Північ» (там служив Дадаєв) Руслана Мухудинова, який оголошений в розшук. Замовник злочину не встановлено досі.

Scanner Project

Застілля в іркутській колонії