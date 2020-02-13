Церква визнала теорію Дарвіна

Поки лише римо-католицька та англіканська.

Церква завжди була проти еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. Служителі Бога ніяк не могли прийняти думку про те, що все живе створювалося природою, а не Творцем. Замінити Бога мавпою? Ні за що! Проте час йде, і ось церква готова прийняти дарвіновскую теорію. Поки лише римо-католицька та англіканська.

Ще в середині 1830-х років Чарльз Дарвін писав: «Невіра розповзалося по мені дуже повільними темпами, але в кінці кінців захопило мене зовсім». Він був схильний до атеїзму, і такі погляди були безпосередньо пов’язані з його відкриттям, яке свідчило, що тварини походили від інших тварин під впливом природного добору, мінливості й спадковості. Заява великого натураліста викликало бурю обурення серед священнослужителів. Але ось, нарешті, майже через півтора століття після публікації знаменитої книги «Походження видів» Дарвіна, його вчення схвалили і визнали відразу два церковних напряму — римсько-католицьку і англіканське.

Так, напередодні 200-річчя з дня народження основоположника еволюційної теорії, у Ватикані, суверенної території Святого престолу і резиденції Папи Римського — вищого духовного керівництва римо-католицької церкви, було офіційно заявлено, що «еволюції є місце у християнській теології й ідеї Дарвіна не суперечать християнським віровченням». У березні в Римі пройде велика конференція, присвячена цьому питанню.

Архиєпископ Джанфранко Равазі, голова папської комісії, повідомляючи про майбутній захід, оголосив, що теорія еволюції Дарвіна «цілком сумісна з християнською вірою» і цей постулат можна простежити ще з часів святого Августина (354-430 рр..) і Фоми Аквінського (1225-1274). Равазі пояснив, що ні Августин, ні Фома Аквінський не мали жодного уявлення про теорію еволюції, але Августин «знав, що велика риба їсть маленьку і що форми життя можуть повільно трансформуватися з плином часу».

Таким чином, католицький Святий престол визнав Дарвиновское вчення. Більш того, він виправдав еволюціонізм в очах своїх парафіян, відмовившись від підтримки доктрини креаціонізму — теорії церковників, що пояснює походження всього живого божественною волею. Тепер цю доктрину Ватикану перевів у ранг «культурного феномену».

По стопах римсько-католицької церкви пішли і англікани. Англіканська церква (від англійського The Church of England) — співтовариство національних Церков, яке розглядається в релігієзнавстві як один із напрямів раннього протестантизму. Англікани часто іменують свою віру католицької, і так само, як і представники римо-католицького релігійного спрямування, довгий час були проти «антибожественной» теорії еволюції.

Тепер же, через 126 років після смерті видатного вченого, англіканська церква має намір вибачитися за своє вороже ставлення до Дарвіном і його гіпотези походження видів. Глава відділу громадських зв’язків Англіканської Церкви Малколм Браун (Malcolm Brown) розмістив статтю з вибаченнями на англіканському інтернет-сайті. «Чарльз Дарвін, на честь 200-річчя з дня вашого народження (в 1809 році), англіканська церква приносить вам свої вибачення за нерозуміння і заперечення вашої теорії, згодом викликали неприйняття даної теорії у всьому релігійному світі», — йдеться в тексті статті. «Зараз дійсно важливо переглянути вплив дарвіністською теорії на релігійні вчення, тоді і зараз. В ідеї Дарвіна немає нічого, щоб суперечило вченню християнської церкви», — пояснює Браун.

Що стосується православних християн, то тут як і раніше панує недовіра до дарвінізму. На 15-х Різдвяних освітніх читаннях в Державному Кремлівському палаці в 2007 році Патріарх Московський і всієї Русі Алексій Другий заявляв про неприпустимість викладання теорії Дарвіна дітям. Замість теорії про походження людини від мавпи Патріарх запропонував викладати біблійну теорію про божественне походження людини. «Ніякої шкоди не буде школяреві, якщо він буде знати біблійне вчення про походження світу. А якщо хто хоче вважати, що він походить від мавпи, нехай так вважає, але не нав’язує це іншим», — такими були слова Алексія Другого.

Незгода між церквою і наукою завжди було, є і, можливо, буде. Проте крок, зроблений римськими католиками і англіканською церквою назустріч Дарвінівської теорії, як «перша ластівка» до можливого компромісу божественних і наукових вчень, не може не радувати.

http://strf.ru/organization.aspx?CatalogId…&d_no=17827

Ось за що завжди поважала католицьку церкву – за її гнучкість. Покаяння за гріхи церкви Іоанна Павла II, тепер ось – визнання теорії Дарвіна… Вони – молодці, йдуть у ногу з часом. Наша якась, на мій погляд, аж НАДТО ортодоксальна. Навіть дати різдва не можуть під сучасний календар підлаштувати, про решту ж – залишається тільки мріяти.

п. с. від мене… і в Росії йде прогрес, ось вже і протоієрей Дмитро Смирнов визнав що біблія це казка для малограмотного населення нічого не має спільного з реальністю.