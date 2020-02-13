Скабеева зворушливо пошкодувала Водонаєву

Скабеева виступила проти кримінального переслідування «недолугої» Водонаєвої.

Телеведуча Ольга Скабеева виступила проти кримінального переслідування блогерши Альони Водонаєвої за посаду в Instagram із закликом «не народжувати рабів цій державі». В ефірі програми «60 хвилин» вона пояснила, що вважає дивною таку рішучу реакцію щодо Водонаєвої. Запис доступна на YouTube-каналі передачі.

«Висловлювання у Водонаєвої безглузді. Сама вона, як мені здається, недолуга. Але так рішуче реагувати на цю її безглуздість, напевно, дивно», — заявила Скабеева. Ведуча також зазначила, що Водонаєва фізично нікому не нашкодила і що зміст публікації — це «всього-навсього маячня».