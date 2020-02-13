У ДНК жителів Західної Африки побачили сліди невідомих видів людей

Американські дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили у сучасних жителів Західної Африки від 2 до 19% ДНК, схожої на архаїчну, якої не було в неандертальців і денисівців.

Про це пише Science Advances.

Як повідомляється, вчені розробили методику пошуку генів інших видів ДНК в людини, в якій не потрібно порівнювати геном того, у кого шукають «чужорідні» гени, з геномом того, від кого він ці гени отримав.

Науковці переконують, що вже знайшли ознаки схрещування предків сучасних західноафриканських народів і гіпотетичної популяції невідомих гомінідів.

Вони дійшли до висновку, що наявність архаїчних варіантів генів пояснюється тим, що предки йоруба, менде і двох інших західноафриканських народів 43000 років тому схрещувалися з невідомими видами людей, які відділилися від інших ще до появи неандертальців і денисовців, 625 тисяч років тому.

Це може означати, що архаїчні гомініди існували в Африці дуже довго, до зовсім недавніх за еволюційними мірками часів.