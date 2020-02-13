Десять країн, включаючи Україну, зупинили поштове повідомлення з Китаєм

Незважаючи на відсутність у ВООЗ обмежень на переміщення товарів, Україна і ще дев’ять держав вирішили припинити поштове повідомлення з КНР.

Дев’ять країн заявили про припинення поштового повідомлення з Китаєм у зв’язку зі спалахом коронавіруса.

Про це повідомляє The Japan Times, передає сьогодні LIGA.net.

Як відзначає видання, незважаючи на відсутність заборон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рішення припинити постачання листів і посилок в КНР прийняли Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур, Іспанія, США та Швейцарія.

В українській компанії Укрпошта також заявили про припинення поставок в Китай.

«У зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено», — йдеться в повідомленні.

В Укрпошті зазначили, що всі відправлення прийняті до 11 лютого будуть доставлені, проте терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.