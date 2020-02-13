Майже 6 тисяч хворих коронавирусам в провінції Хубей знаходяться в критичному стані — Sky News

У середу в китайській провінції Хубей було зафіксовано понад 14 800 випадків зараження вірусом COVID-19. За цей же час в регіоні від інфекції загинули 242 людини, що є самим високим середньодобовим показником летальних випадків з моменту виявлення захворювання.

Про це передає Sky News.

Відзначається, що представники охорони здоров’я країни стали використовувати новий метод для ідентифікації COVID-19.

За минулу добу від коронавіруса в Хубей загинули 242 людини, в результаті чого загальна кількість летальних випадків досягло 1310.

Це найвищий показник з грудня минулого року, коли патоген був зафіксований вперше, звертає увагу телеканал.

Раніше робилися оптимістичні припущення про те, що число заражень починає йти на спад. У вівторок, китайська влада оголосили, що зафіксували найнижчу кількість нових випадків COVID-19 за останні два тижні.

Однак Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що до уявному уповільнення епідемії потрібно підходити з максимальною обережністю», відзначає Sky News.

Тільки у провінції Хубей лікування від коронавіруса отримують 48 206 пацієнтів, в основному жителі міста Ухань. За даними регіональних влад, 33 693 людини все ще лежать у лікарнях, причому 5647 з них знаходяться в критичному стані.

Під наглядом в Хубэе перебувають понад 158 тис. осіб, які контактували з інфікованими COVID-19. Всього безпрецедентні заходи по боротьбі з епідемією, прийняті владою країни, торкнулися понад 60 млн китайців, підкреслюється в статті.

За словами Sky News, сотні випадків інфекції були зафіксовані в більш ніж 20 країнах. Але до моменту публікації статті від COVID-19 за межами Піднебесної померли лише двоє людей.

У той же час експерт ВООЗ Майк Райан вважає, що поки ще рано давати прогноз про те, в якій саме стадії знаходиться епідемія.

У даний момент проводяться випробування, які повинні встановити, чи зможе засіб для лікування ВІЛ боротися з коронавірусом. Проте, як очікується, результати дослідження будуть отримані тільки через кілька тижнів.

ВООЗ провела дводенну зустріч, покликана прискорити розробку тестів, ліків та вакцин для нового вірусу. Але експерти попереджають, що засоби проти COVID-19 можуть з’явитися лише через кілька місяців.