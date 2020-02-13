На суді по незаконній забудові Протасового Яру активісти виявили корпупційний альянс між рейдером Корбаном та «смотрящім» Столаром

Суд по висотності забудови Протасового Яру (фактично за припису ДАБІ, що забороняє будівництво) перенесли на 25-те лютого.

Перенесли на 25 лютого через рішення суду про залучення третьою стороною ТОВ «Бора». Бора це орендар землі на якій хоче будуватись Корбан і його ТОВ Дайтона груп. А ще ТОВ «Бора» афілійована з Столаром Вадимом через свою довірену особу Олександра Сліпко (детальніше).

Прокуратура займає адекватну позицію у цьому процесі, до інших поки не долучилась. Зокрема не долучилась і до оскарження договором суборенди, як нікчемного.

Оскаржити договір суборенди між ТОВ «Бора» (Столар) і ТОВ «Дайтона Груп» (Корбан) обіцяло і місто, але досі цього не зробило.

Оскарження договору суборенди є необхідним, оскільки саме крадіжка землі Столар і передача краденого Корбану є першопричиною всіх інших подій. Крадіжку землі Столаром місто оскаржити не може, через рядки позовної давності (хоча юристи громади Протасового яру шукають можливість), а від передачу краденого Корбану може. Аналогічно і прокуратура.

Олександр Корнієць