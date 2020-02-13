Стало відомо, хто організував корупційні схеми в Херсонській ДАБІ

Олексій Кудрявцев

Люди з оточення колишнього голови Державної архітектурної інспекції Олексія Кудрявцева очолюють корупційні схеми в Херсонському управлінні відомства. Про це йдеться в розслідуванні Obozrevatel.

«Восени 2018 року імперія ДАБІ під керівництвом Олексія

Кудрявцева отримала потужний удар в Херсонській області. Нещодавно призначеного

тут керівника затримали при отриманні хабара за узгодження

дозвільної документації. Кудрявцев дуже не хоче згадувати, що він

призначив цього хабарника за протекцією тодішнього губернатора Гордєєва і

шведсько-українського підприємця Карла Стурена. Це було потрібно для

безперешкодного супроводу бізнес-проекту з розвитку вітроелектростанції

і усунення конкурентів», – йдеться в матеріалі.

Так, Кудрявцев, виконуючи зобов’язання перед комерсантами,

не усунув Циклинского від посади, навіть незважаючи на гучне затримання.

Вийшовши під заставу, останній просто повернувся на свій пост, залишивши його тільки при

новому керівництві ДАБІ.

«Після того як екс-міністр Альона Бабак фактично повернула

Кудрявцева до керівництва ДАБІ, він завів потрібну людину на посаду начальника

Херсонського управління – Дениса Микитюка. За даними ЗМІ, його асоціюють з

Циклинским і Стуреном», – сказано в статті.

Гроші з комерсантів збирають в офісі фірми «Салена»

Циклинского, а контролює весь «бізнес-процес» директор Стурена – Юрій

Стельмашенко.

«Допомагає їм відомий в цих колах Артур – «смотрящий» за

Херсонським ДАБІ, за сумісництвом співробітник відділу «ДО УСБУ в Херсонській

області. Попередній керівник був вихідцем з цього ж відділу, ось таке

дивний збіг… Ці хлопці реалізують ще одну схему Кудрявцева – пишуть

скарги від кишенькових активістів. А ще Херсонська СБУ надсилає лист

перевірці декількох десятків об’єктів – якийсь план роботи на місяць. За

результатами цих перевірок, у разі недосягнення певного згоди, просто

скасовують їх документи, навіть якщо це суперечить законодавству і здоровому

змістом», – зазначають журналісти.

Вони також навели приклад, коли двічі була проведена

позапланова перевірка об’єкта «Фермерське господарство «Виксан» у Каховці Херсонської

області. Обидва рази за заявою одного громадянина, проживає в Херсоні майже

у 100 кілометрах від цього об’єкта. У результаті з-за незначних порушень

Микитюк скасував право на будроботи.

«Куди вели ці щупальця будівельної корупції, абсолютно зрозуміло.

Не підлягає сумніву і обґрунтованість відсторонення керівника. Як нам

відомо, в даний час, Микитюк сховався на лікарняному, а Стурен терміново

вилетів в Київ. Будемо стежити за рішенням Олени Костенко щодо

керівника Херсонської ДАБІ», – наголосили журналісти.

Раніше SKELET-info розбирався, що відбувається в головному держоргані по архітектурі і будівництву.

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Стало відомо, хто організував корупційні схеми в Херсонській ДАБІ оновлено: 13 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0