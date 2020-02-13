У Верховній Раді розповіли про долю «євроблях»

У Верховній Раді озвучили позицію щодо нерозмитнених машин.

Як стало відомо MMR, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про долю доступного розмитнення.

За його словами, поки що парламент не розглядав це питання.

«Станом на сьогодні цей законопроект не знаходився на розгляді в Парламенті, до порядку денного (тижневий порядок денний сесії) він не був включений. Ну, а зараз ви знаєте звісно, фактично парламент знаходиться в розгляді питання про відкриття ринку землі», – сказав спікер ВР.

Також він додав:

«Є внутрішньопарламентська позиція з питання доступного розмитнення. Питання є, неможливо закривати на це очі, відкладати чи продовжувати відтермінування – теж не варіант. Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція, як Парламенту так і Уряду, для того щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу».

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що від початку 2020 року поліція не буде штрафувати водіїв за їзду на автомобілі на іноземній реєстрації. Таку неформальну поблажку начебто зробили, щоб Верховна Рада змогла проголосувати за закони про нові правила розмитнення автомобілів.