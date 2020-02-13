Вчені запропонували п’ять продуктів для оздоровлення серця

Хвороби серця є однією з основних причин смерті людей у всьому світі, але існують продукти, які сприяють його оздоровленню. Вчені запропонували скорочувати споживання тваринного білка і зробити обов’язковими в раціоні рослинне волокно, шоколад, корисні жири.

Домашня птиця. Вживання вареної, а не смаженої в маслі курки і яєць замість червоного м’яса сприяє оздоровленню серця. Дослідження продемонстрували позитивний зв’язок між споживанням домашньої птиці та низьким ризиком серцево-судинних захворювань.

Темний шоколад. Серце оздоровлюють такі компоненти продукту, як флавоноїди, здатні зупиняти процеси запалення, підвищувати рівень «хорошого» холестерину в крові. Також флавоноїди активізують виробництво оксиду азоту, що розширює кровоносні судини і поліпшує циркуляцію крові.

Рослинні волокнисті продукти. Фрукти, овочі, горіхи, насіння є багатими джерелами клітковини, яка допомагає знизити рівень шкідливого холестерину ЛПНЩ в організмі. Це може значно знизити ризик серцевих захворювань. Багато продуктів даної групи до того ж багаті антиоксидантами, які теж покращують здоров’я серця.

Здорові жири. Включення в раціон таких продуктів, як авокадо, оливкова олія, риб’ячий жир, жирна риба, оздоровлює серце і в цілому зміцнює організм.

Зелений чай. Багатий антиоксидантами, він покращує стан серця за рахунок зменшення запалення і зниження рівня шкідливого холестерину. Пиття зеленого чаю захищає клітини серцевого м’яза від пошкоджень, розповіли вчені в журналі Times Now.