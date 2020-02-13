В голубом пальто и красных брюках: Елена Зеленская посетила интерактивную выставку Ukraine WOW (фото)

Первая леди Украины продемонстрировала стильный яркий образ от любимого бренда.

Вчера, 12 февраля, первая леди посетила интеактивную выставку Ukraine WOW, организованную «Укрзалізницей». В путешествие в виртуальный мир леди Зе отправилась в непривычно ярком образе: на Елене было голубое объемное пальто от любимого бренда SIX, красные широкие брюки и темно-ситний свитер с горлом. Свой разноцветный look она дополнила черными ботинками, укладкой с легкими локонами и макияжем в пастельных тонах.

Стоит отметить, что образ Елены быль столь же необычным, как и само мероприятие.

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

О своих впечатлениях Зеленская рассказала на своей странице в Instagram.

«Я успела … увидеть Ukraine WOW собственными глазами! И вам рекомендую, если вы – еще нет 😊».

Елена совершила виртуальное путешествие на поезде, побывала смотровой площадке «Родины-матери», за 10 минут промчалась от Ужгорода до Лисичанска, проделав путь в 1646 км и побывала в «туннели любви».

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

«Осуществить воображаемую путешествие поездом с востока на запад и одновременно получить возможность на мгновение вернуться в детство и вспомнить, какой же бешеной приключением была обычная сейчас для нас, взрослых, путешествие по железной дороге. Или протестировать современные мультимедийные технологии в действии. Даже у тех, кто боится высоты, есть шанс «подняться» на смотровую площадку «Родины-матери» – виртуально и абсолютно безопасно 😊 За 10 минут промчаться 1646 км от Ужгорода до Лисичанска, побывать в «Туннели любви», стать голосом героя украинского мультфильма и услышать, как звучат села Украины – здесь возможно все!», – написала первая леди.

Далее первая леди рассказала, что больше всего ей понравилась копия волшебного дома художницы из Херсона Полины Райко и комната с «крымскими историями», где жители региона вспоминали свои дома. ⠀

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

«Лично мне наиболее тепло отозвались копия волшебного домика Полины Райко, художницы из Херсона, и комната с «крымскими историями» – трогательными воспоминаниями крымчан, полными нежности и тоски по родным домам …

Ukraine WOW – это еще одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестает удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау! 💛”,- написала в своем Instagram первая леди.