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В голубом пальто и красных брюках: Елена Зеленская посетила интерактивную выставку Ukraine WOW (фото)

13.02.2020

Первая леди Украины продемонстрировала стильный яркий образ от любимого бренда.

Вчера, 12 февраля, первая леди посетила интеактивную выставку Ukraine WOW, организованную  «Укрзалізницей». В путешествие в виртуальный мир леди Зе отправилась в непривычно ярком образе: на Елене было голубое объемное пальто от любимого бренда SIX, красные широкие брюки и темно-ситний свитер с горлом.  Свой разноцветный look она дополнила черными ботинками, укладкой с легкими локонами и макияжем в пастельных тонах.

Стоит отметить, что образ Елены быль столь же необычным, как и само мероприятие.

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

О своих впечатлениях Зеленская рассказала на своей странице в Instagram.

«Я успела … увидеть Ukraine WOW собственными глазами! И вам рекомендую, если вы – еще нет 😊».

Елена совершила виртуальное путешествие на поезде, побывала  смотровой площадке «Родины-матери», за 10 минут промчалась от Ужгорода до Лисичанска, проделав путь в 1646 км и побывала в «туннели любви».

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

«Осуществить воображаемую путешествие поездом с востока на запад и одновременно получить возможность на мгновение вернуться в детство и вспомнить, какой же бешеной приключением была обычная сейчас для нас, взрослых, путешествие по железной дороге. Или протестировать современные мультимедийные технологии в действии. Даже у тех, кто боится высоты, есть шанс «подняться» на смотровую площадку «Родины-матери» – виртуально и абсолютно безопасно 😊 За 10 минут промчаться 1646 км от Ужгорода до Лисичанска, побывать в «Туннели любви», стать голосом героя украинского мультфильма и услышать, как звучат села Украины – здесь возможно все!», – написала первая леди.

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Далее первая леди рассказала, что больше всего ей понравилась копия волшебного дома художницы из Херсона Полины Райко и комната с «крымскими историями», где жители региона вспоминали свои дома.   ⠀

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

Елена Зеленская на выставке Ukraine WOW

«Лично мне наиболее тепло отозвались копия волшебного домика Полины Райко, художницы из Херсона, и комната с «крымскими историями» – трогательными воспоминаниями крымчан, полными нежности и тоски по родным домам …

Ukraine WOW – это еще одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестает удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау! 💛”,- написала в своем  Instagram первая леди.

 

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