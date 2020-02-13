Один постріл – 20 папірців і гільзу треба здати: Командир розвідвзводу на передовій показав, скільки потрібно заповнювати паперів

В останні роки командири взводів змушені вести більше документації, ніж на початку війни, звітувати за кожну відстріляну гільзу і проводити з бійцями бесіди на патріотичні теми.

Про це розповів командир розвідувального взводу другого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Максим Громов в інтерв’ю «Громадському».

«Армія загрузла в паперах і комісіях. Ось це (показує стос паперів і папок) командир взводу повинен вести. На 14-15-й рік документація командира взводу була набагато менше, ніж ця татко. Тут все: журнали, журнали обліку журналів, журнали миття особового складу, журнали видачі мила і … купа всякої «дрочи». Списання боєприпасів зараз в 100 разів ускладнилося. Тобто, ти вистрілив і потім 20 папірців даєш», — пояснив Громов.

За його словами, командири також повинні проводити службове розслідування при найменшому подію і вести відповідну службову картку.

«А потім ще іноді тобі кажуть: а чого ти не приніс гільзу? Адже латунна гільза, її треба здавати. Солдат зламав палець – проводитися службове розслідування, службова картка, щоб пояснити при яких обставинах він зламав палець. Ще в цей час командир взводу, роти повинен займатися бойовими діями як-то», — зазначив військовий.

Серед стоси паперів, які Громов показав журналістові, лежав журнал індивідуальних бесід з військовослужбовцями. На питання, про що він проводить бесіди з бійцями, Громов відповів: «На національно-патріотичні теми, як пройшла Нормандська зустріч, наприклад».

Військовослужбовець додав, що нині багато чого змінилося в армії і навіть війна відчувається вже по-іншому.

«Так, війна йде, але вона вже стала не такою. Не в плані «незрозуміло, чому ця війна, а взагалі незрозуміло, як воно все відбувається. Порівняно з 2014-2016 роками, навіть з 2017 роком, вже по-іншому. Купа бирок, купа всякої фігні… «Кімната зберігання зброї», і це перша лінія. Все таке… Там туалет – «туалет» підписано… Заборони стрільби взагалі, якісь незрозумілі дії. І в армії піднялося забезпечення, піднялася зарплата і риси бачать, що можна типу красти соляру, намагатися вкладати солдатиків» і непогано себе «чухать». Ну і так зараз досить багато повернулося. Деякі навіть з пенсій повернулися», — підкреслив Громов.

Крім цього, він анонсував недобір людей на квітень цього року.

«Зараз звільняються люди, нових людей немає, не приходять і звільняються, звільняються… На мою думку, на квітень-місяць буде критичний стан за кількістю. У Генштабі, я думаю, там комплектація 99%. Помахом чарівної палички за один день цього ніхто не зробить. Це потрібно, щоб було бажання зверху, яке б нормально опустилося вниз», — підсумував Громов.