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Вже розповідає про злочини: на Донеччині зловили російського найманця

13.02.2020

На Донбасі поблизу лінії розмежування затримали чоловіка зі складу російсько-німецьких окупаційних військ.

Прес-центр штабу ООС повідомляє, що Владислава Стаенко, 11.04.1995 р., затримали бійці однією з мотопіхотних бригад ВІДГ «Північ» — він перебував у стані наркотичного і алкогольного сп’яніння. При собі мав сумку з особистими речами та адресну довідку.

Найманець служив навідником-оператором в першому армійському корпусі російсько-німецьких окупаційних військ. Зараз він дає свідчення про численні злочини, які вчинили окупанти на Донбасі.

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