«Потрібно зруйнувати Дамбу»: Поклонська відзначилася безглуздим зверненням до Зеленському

Одіозна Наталія Поклонська звернулася до президента України Володимиру Зеленському з приводу подачі води в Крим.

Депутат Держдуми РФ, у минулому прокурор окупованої Росією Криму, в ультимативному ключі виклала свої «вимоги» у Facebook.

«Зараз можуть відбутися зрушення в усуненні водної блокади Криму — шукають способи домовитися», — стверджує Поклонська.

Вона вважає, що із-за дамби, яка перекриває постачання води Крим, були затоплені українські села, а також відбувається забруднення акваторій Чорного і Азовського морів.

«Я звертаюся до Зеленському. Цю дамбу потрібно зруйнувати, як Берлінську стіну. Покажіть, що ви президент для людей, а не для орків і тролів з «СС-2.0», — такими словами завершує послання Поклонська.

Безглузде звернення викликало численні глузування в мережі. Більшість коментарів поста носить відверто саркастичний характер.