Фаріон заступилася за Єрмака і назвала Порошенко ворогом України

Призначення Андрія Єрмака на посаду голови ОПУ викликало серед українських політиків велику хвилю обговорення таких кадрових змін.

Екс-президент України Петро Порошенко став проявляти особливу активність, назвавши призначення Єрмака посиленням впливу з боку Росії і шляхом до капітуляції.

На цю заяву відреагував колишній голова комітету з питань освіти Ірина Фаріон на своїй сторінці Facebook, назвавши Порошенко ворогом України.

«Плачу від сміху, коли цей творець Зе- (Порошенко – ред.) щось базікає на теми Єрмака. Хіба має право відкривати рот істота, яка політично реанімувало Медведчука і мало своїх підручних…», — написала Фаріон.

Окрім Петра Порошенка, вона вказала імена тих, хто, на її думку, не має морального права «відкривати рот» і говорити про Україну. Серед цих особистостей вона назвала Бориса Ложкіна, власника видань «Комсомольська правда в Україні», «Аргументи і факти» і «Теленеделя», а також члена ОПЗЖ Ігоря Ранина, який тепер очолює обласну організацію ОПЗЖ Медведчука.

«Отже, ланцюжок Медведчука красномовна. Тільки сліпі або просто ідіоти не можуть зрозуміти, що поразка України почалося 25 травня 2014 року, коли президентом обрали есдепеушного слугу Порошенко. Його лицемірне і грубе паразитування на націоналістичних і патріотичних гаслах призвело до зеленим необольшевикам. Прихований ворог набагато небезпечніший, ніж відкритий. Хвороба раку спочатку теж прихована, зате грип відчуваємо моментально. І сліпі, в кінці кінців!!!», — підсумувала Фаріон.