У Росії внесли «Радіо Свобода» в список іноземних агентів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» потрапила у список ЗМІ-иноагентов в Росії. Воно внесено на сайті Міністерства юстиції Росії в реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента.

Про це повідомляє Telegram-канал «».

Закон про статус іноземного агента для ЗМІ в Росії був прийнятий у 2017 році у відповідь на дії Вашингтона щодо телеканалу RT і агентства Sputnik. Останніх Мін’юст США вніс в список іноземних агентів.

За російським законом, иноагентами можуть бути визнані ЗМІ, які отримують фінансову допомогу від іноземних держав чи організацій.

Скріншот: minjust.ru

«Радіо Свобода» відреагував на цю звістку.

«Міністерство юстиції Росії внесло корпорацію РВЄ/РС і деякі її проекти в свій реєстр зарубіжних засобів масової інформації, оголошених «іноземними агентами». РВЄ/РС не є «агентом» жодного з урядів і вважає це рішення несправедливим і юридично спірним», — сказано в заяві.