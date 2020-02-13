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Електронну перепис населення проводили волонтери, — Кабмін

13.02.2020

На оцінку чисельності наявного населення України не витрачали ні бюджетні, ні позабюджетні кошти, оскільки всі роботи здійснювалися на волонтерських засадах.

Про це йдеться у відповіді Кабінету міністрів на запит УП.

«Оцінка чисельності наявного населення України здійснювалася групою фахівців на волонтерських засадах. Враховуючи зазначене, облік робочого часу не здійснювався», — йдеться у відповіді.

У Кабміні також підкреслили, що «оплата роботи зазначеної групи та фінансування оцінки чисельності наявного населення України з державного бюджету і позабюджетних фондів не здійснювалися».

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