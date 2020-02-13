НАПК обелило прокурора Кулика

Національне агентство з питань запобігання корупції не вказало на порушення в декларації екс-прокурора Костянтина Кулика, тим самим видавши рішення, з яким він через суд може отримати право повернутися працювати в правоохоронну систему.

Про це повідомляється в розслідуванні видання “Дело” “Як НАПК одіозному прокурору Кулику репутацію отбеляло”

Так, за інформацією видання, рішенням НАПК від 30.11.2019 № 2914 “Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016, представленої Куликом Костянтином Геннадійовичем, військовим прокурором сил антитерористичної операції” було заявлено, що порушень у декларації немає

При цьому у виданні підкреслюють, що агентством випадково або навмисно було проігноровано порушення в частині декларування інформації про квартирі, що належить дочці.

“Костянтин Кулик у всіх (2015-2019) поданих деклараціях вказує дочка Кулик Алісу-Олександру Костянтинівну, якій належить квартира площею 92,6 м2. При цьому пан Кулик вказує, що інформацію про дату отримання права власності цей член сім’ї йому не надав. Як не повідомила малолітня дочка батька і вартість квартири на дату отримання права власності.

Насправді ж квартира за адресою проспект 40-річчя Жовтня, д. 62 загальною вартістю 558 773 грн була зареєстрована на дочку

15.12.2012 — в момент, коли він перебував у законному шлюбі з матір’ю своєї дочки Іриною Німець. А отже, якщо пан прокурор не порушував Цивільний кодекс, вони з матір’ю дитини були присутні на угоді і давали письмова нотаріально посвідчена згода на покупку квартири. І є всі підстави стверджувати, що Костянтин Кулик свідомо вказав у деклараціях недостовірну інформацію, зробивши тим самим кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене статтею 366-1 КК України”, — йдеться в розслідуванні.

Видання вказує, що саме це позитивний висновок НАПК стало підставою для оскарження Костянтином Куликом позиції обвинувачення у незаконному збагаченню для того, що наполягати на закритті кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину. “Принципово зазначити, що саме закриття таким способом необхідно Костянтину Кулику, щоб вважати себе повністю виправданим, а також “репутаційно вибіленим” для подальшої роботи в правоохоронних органах. Він не скористався можливістю закрити справу у зв’язку з декриміналізацією статті про незаконне збагачення. Виправдувальний вирок буде означати видачу йому індульгенцію на продовження своєї протизаконної діяльності. ВАКС — це висока ймовірність обвинувального вироку і закриття можливості працювати в правоохоронних структурах для найбільш одіозного українського “правохранителя”, — зазначає автор.