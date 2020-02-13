Звіряче вбивство інспектора в Одеському СІЗО: суд виправдав екс-начальника установи

Малиновський районний суд Одеси виправдав В’ячеслава Коваля, екс-начальника Одеського установи виконання покарань № 21 (СІЗО), де в серпні 2017 року було скоєно резонансний злочин: в’язень Василь Чемериз вбив інспектора Олену Порошенко і розчленував її тіло.

Начальнику СІЗО інкримінували службову недбалість, що призвела до трагічних наслідків. Зокрема, не було реакції на те, що укладений-вбивця порушував режим і мав при собі ножа. При цьому слідство посилалося на численні свідчення свідків, а також на акт службової перевірки Мін’юсту, в якому чітко зазначено, що укладений Чемериз постійно проживав на території свинарника. Помічник начальника СІЗО розповів у суді, що арештантів виводили на господарські роботи, за винятком тих, хто підозрювався або був засуджений за скоєння тяжких злочинів. До таких відноситься Чемериз, який раніше відсидів 14 років за умисне вбивство, а потім був затриманий за розбій. Рапорти залучення ув’язнених до праці підписує начальник ізолятора і його заступник.

Підсудний В’ячеслав Коваль свою провину заперечував. Заслухавши показання свідків по справі, суд вирішив, що смерть жінки-інспектора «настала не в результаті невиконання начальником покладених на нього обов’язків, а в результаті навмисних дій іншої особи», і виправдав В’ячеслава Коваля.