В Україні успішно випробували нові снаряди з незвичайною вибухівкою

В Україні провели успішні випробування нової продукції ВПК — пострілу для самохідної артилерійської установки 2С3 «Акація».

За інформацією компанії «Українська бронетехніка» і її дочірнього підприємства «Рубін-2017», випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» в Павлограді (Дніпропетровська область).

Зазначається, що особливістю нового осколково-фугасного снаряду калібру 152 мм є гільза, що підлягає ремонту і повторного використання до шести разів, а основною відмінністю — малочувствительное вибухову речовину «БАС».

«Використання нової вибухівки значно знижує ризики групового підриву снарядів в нештатних ситуаціях, які можуть виникнути на арсеналах і артилерійських позиціях», — зазначає прес-служба підприємства, публікуючи відео.

За її інформацією, на даному етапі випробувань використовувався снаряд в інертному виконанні, а після цього починається підготовка до попередніх випробувань за програмою Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.