Мене завжди мучив питання, звідки у найманих працівників беруться думки про те, що можна боротися з капіталізмом, насправді з ним не борючись, тобто фактично очікуючи, що соціалізм прийде сам собою. Треба тільки набратися терпіння і чекати, чекати, чекати і вірити…

Напевно, основною причиною появи таких думок, а слідом і дій, вірніше, бездіяльності, є страх. Страх усвідомити свої справжні класові можливості. Загалом, перечитайте ще раз вірш К. Чуковського «Тараканище», знайдете багато актуального і цікавого.

Страх перед капіталістами обертається служінням капіталізму і має багато іпостасей. Одна з них – рух під назвою «толстовці». Вже сама назва говорить про те, що це послідовники Льва Толстого, а точніше його полурелигиозного вчення про «непротивлення злу», пропагує, в тому числі, елементи анархізму.

Ще до Жовтневої революції, прихильники цього вчення з’явилися на території країни і стали будувати окремі колонії для спільного проживання. В першу чергу толстовці сповідували пацифізм у всіх його проявах: не можна завдавати шкоди іншим людям, в тому числі і на війні, не можна відповідати на зло насильством і т. д. Здавалося б, мирні люди хочуть спокійно жити і процвітати, обробляти землю, нікому не заважають, що в цьому поганого?

Однак не все так просто.

Уявімо собі ситуацію, що ви стали свідком того, що відбувається на ваших очах злочину. Своєю бездіяльністю ви потураєте злочинцю і дозволяєте злочину вчинитися (на такий випадок, навіть, в кримінальному кодексі є окрема стаття). А якщо ви ще й інших агітуєте діяти?

Але це все зокрема.

Набагато більшу небезпеку несе бездіяльність (або пропаганда бездіяльності) в умовах, коли така бездіяльність загрожує безпеці всього суспільства.

Справа в тому, що диктатура пролетаріату – це єдина форма організованої боротьби трудящих з буржуазією. Як можна класифікувати позицію членів суспільства, які не хочуть трудитися на загальне благо (комунізм) і боротися з загарбниками (під час Ввв), при цьому, спокійнісінько проживаючи всередині пролетарського

держави та користуючись захистом цієї держави?

Це можна сміливо назвати паразитизмом на тілі трудового народу. А що роблять з паразитами? Правильно, знищують, як клас.

Враховуючи все вище сказане, толстовців і їм подібні секти, можна класифікувати, як чужі радянському суспільству паразитичні буржуазні елементи. Переповідати всі перипетії життя цієї секти я не збираюся.

Додам тільки, що спочатку Радянську владу толстовці, взагалі, не цікавили. Проте поступово їх почали змушувати платити податки і підкорятися радянському законодавству (що мабуть, їм дуже не сподобалося), як і будь-які інші господарюючі суб’єкти. І тільки після цього почала розкриватися їх справжня контрреволюційна сутність, терпіти яку Радянська влада не збиралася.



Таким чином, якщо ви живете в пролетарській державі, користуєтеся суспільними благами, досягнутими за рахунок проголошення соціалізму (а можливо і за рахунок великої кількості жертв), але при цьому відмовляєтеся вносити свій внесок у справу будівництва комунізму, обосабливаетесь, пропагуєте шкідливі для радянського суспільства ідеї, прикриваючись мирними гаслами, то будьте ласкаві за це відповісти.



Товариші, не чекайте, що соціалізм прийде сам собою, не уподібнюйтеся всіляких «непротивленцам» та іншим анархістам, описаних в цій статті, вступайте в боротьбу вже зараз – пишіть на пошту [email protected]

До речі, давайте згадаємо, що Ленін говорив про Толстого. Наводжу цитату: «Протиріччя у творах, погляди, вчення, в школі Толстого, дійсно кричущі. З одного боку, геніальний художник, що дав не тільки привабливі картини російського життя, але і першокласні твори світової літератури. З іншого

сторони — поміщик, юродствующий у Христі. З одного боку — чудово сильний, глибокий і щирий протест проти суспільної неправди і фальші, — з іншого боку, «толстовец», т.-е. истасканный, істеричний тюхтій, званий російським інтелігентом, який, публічно б’ючи себе в груди, каже: «я поганий, я бридкий, але я займаюся моральним самовдосконаленням; я не їм більше м’яса і харчуюся тепер рисовими котлетками». З одного боку, нещадна критика капіталістичної експлуатації, викриття урядових насильств, комедії суду та державного управління, розкриття всієї глибини протиріч між зростанням багатства та здобутками цивілізації і зростанням бідності, одичалости і мук робочих мас; з іншого боку, — юродиву проповідь «непротивлення злу» насильством. З одного боку, найбільш тверезий реалізм, зривання всіх і всіляких масок; — з іншого боку, проповідь однією з наймерзенніших речей, які тільки є на світі, саме: релігії, прагнення поставити на місце попов з казенної посади попов з морального переконання, т.-тобто культивування самої витонченої і тому особливо омерзительной попівщини. Воістину

Ти і убога, ти і рясна,

Ти і могутня, ти і безсила

— Матінка Русь!» [1]

Думайте, товариші!

[1] Ленін, Твори, т. XII, стор 332

Інформагентство “Криголам”