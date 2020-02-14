У Китаї повідомили про різкий стрибок числа заражених коронавірусом

ТАСС, 13 лютого. Різкий стрибок числа людей, заражених новим коронавірусом, зареєстрований в Китаї. За даними інформаційного порталу “Ванъи”, що посилається на дані регіональних влад, кількість інфікованих за добу збільшилася більш ніж на 15 тис. і досягло 59,8 тис. осіб.

Влада пояснює цей факт застосуванням нової методики діагностування, яка дозволяє швидше і точніше виявляти заражених.

Кількість померлих від захворювання COVID-19 в Китаї склало 1 368 осіб, одужали 5 963 пацієнта. За оновленими даними, офіційний показник смертності від нового коронавіруса по країні становить 2,28%.

Головним вогнищем захворювання залишається провінція Хубей в центральній частині КНР і її адміністративний центр – місто Ухань з 11-мільйонним населенням, звідки в грудні минулого року коронавірус став поширюватися по країні і за кордоном.