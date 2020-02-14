Жителька Костроми залишила немовля задихатися і пішла пиячити

Росіянка залишила немовля задихатися в пелюшки і пішла в бар.

Жителька Костроми туго закутала двотижневого немовляти будинку, залишила його обличчям вниз на дивані і пішла в бар — дитина ледь не задихнувся. Про це повідомляється на сайті управління МВС по Костромській області.

Як повідомили в поліції, співробітників відомства викликали на вулицю Островського з-за бійки і крадіжки мобільного телефону. Вони з’ясували, що заявниця — мати двотижневого дитини, який залишився один удома. Туди відправили слідчо-оперативну групу. Двері в квартиру не була замкнена. Увійшовши в приміщення, силовики побачили туго загорнутого в пелюшки і ковдру немовляти, який не подавав ознак життя. Дитини розповили, він відкрив очі і почав дихати. Його доставили в лікарню.

З’ясувалося, що матері немовля 25 років. Три роки тому росіянку позбавили батьківських прав відносно двох дітей за залишення їх без нагляду.

Раніше мешканка Ставропольського краю народила сина будинку і відразу ж зарізала його ножицями — вона завдала дитині близько 40 ударів. Після цього жінка захотіла поховати його самостійно, але її самопочуття різко погіршилося і її госпіталізували. У лікарні пацієнтка розповіла про скоєне. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею 106 КК («Вбивство матір’ю новонародженої дитини»).