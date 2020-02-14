Возле военной базы в США запечатлели НЛО

Возле военной базы в Неваде (США) очевидцы заметили странное облако, схожее с НЛО.

Ролик с запечатленным на камеру объектом опубликован на сайте YouTube.

Штат Невада известен частыми появлениями всяческих летающих аппаратов, происхождение которых науке сложно объяснить. На этот раз свидетели сняли на видеокамеру странное явление недалеко от известной «Зоны 51» и авиационной базы «Неллис». Облако напоминает летающую «тарелку», после чего комментаторы в интернете предположили, что в небесном пространстве находился НЛО.

Того же мнения придерживается уфолог Скотт Уоринг. Оценив приблизительные размеры непонятного объекта, он сопоставил их с габаритами горного массива. Согласно расчетам специалиста, ширина загадочного устройства не превышает одного километра. В процессе изучения видеоролика Уоринг сделал вывод, что именно над этой горой, где заметили НЛО, располагается «Неллис», а облако перемещалось в том же направлении.

В 2004 году в Сан-Диего произошел эпизод, взбудораживший американскую общественность. Пилоты морской авиации заметили странное устройство и попытались преследовать его. После того корреспонденты обращались в Пентагон с просьбой рассказать о подробностях этого случая, но в ведомстве ответили отрицательно, мотивируя это якобы угрозой национальной безопасности.

Сами военнослужащие признали подлинность видеозаписи с НЛО, параллельно отметив, что в кадре продемонстрированы непонятные воздушные явления.