На гербі Білорусії повернуть «Глобус», що б прибрати з нього Росію

На гербі Білорусії Росію замінять на Європу.

Парламент Білорусі прийняв до розгляду законопроект про внесення змін у державний герб. Про це повідомляє .

Зміни носять художній характер. Контур Євразії, де видно в основному Росія, замінять на обриси Європи. Крім того, герб стане об’ємніше, а напис «Республіка Білорусь» — чіткіше.

За словами міністра юстиції Олега Слижевского це зробить герб держави більш миролюбним. Він пояснив, що на нинішньому контурі Євразії паралелі і меридіани «ніби укладають мир в якусь клітку». Він вважає, що це може викликати «неправильні асоціації».

Над змінами працював геральдичний рада при президентові Білорусії.

Нинішній герб Білорусі являє собою змінений варіант герба Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Як офіційний символ його прийняли на референдумі в 1995 році.