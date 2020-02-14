Новий рекорд

З теорії систем: якщо у вашій системі існує необмежений крім власної волі нічим фактор, всі дискусії про його граничних значеннях безглузді, а будь-яке його «рекордну» значення буде з часом перевищено. Ще раз, для тих, хто сумнівається — будь!

І «двушечка» «Пуссі райот», і «пятерочки» за твіт, і терміни за фото з весілля і пошук покемонів, і 20 років за думки про думки про теракт — це прояви одного і того ж нічим не обмеженого фактора нашої системи: фактора активності силових органів.

У збалансованій конструкції ця активність обмежена законом через незалежну судову владу і громадянське суспільство, яке ставить підтримку влади у залежність від правомірності дій її гілок, а тому влада контролює свою силову гілку дуже жорстко. У нас нічого цього немає.

Якщо завтра знову вирішать стратити (і будуть страчувати за неповагу до портрета президента), або якщо садити почнуть просто тому що силовику сподобалася квартира або дружина обвинуваченого — це не буде «новим дном» та сюрпризом — це буде просто новим рекордом в дії того ж необмеженого фактора в системі, і «рекордом» дуже логічним — мотивація відбирати квартири і дружин абсолютно природна; а за ним буде слідувати і наступний рекорд. Який, я ще не придумав.

Повторюся, якщо система не обмежує неправові дії силовиків, їх «амплітуда» буде зростати необмежено.