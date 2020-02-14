Гряде перейменування 14 станцій

На СЦД перейменують 14 станцій.

На Московських центральних діаметрах (СЦД) на прохання пасажирів перейменують 14 станцій, повідомляє «» з посиланням на прес-службу департаменту транспорту Москви.

«Ми постійно збираємо та аналізуємо думки пасажирів, щоб зробити новий вид транспорту зручніше. У тому числі пасажири зверталися до нас із пропозиціями про перейменування деяких станцій СЦД»,— йдеться в повідомленні.

На СЦД-1 буде перейменована станція:

«Інноваційний центр» — «Сколково».

На СЦД-2:

«Ленінградська» — «Стрешнево»,

«Ржевська» — «Ризька».

На проектованому СЦД-3:

НАТІ — «Лихобори»,

«Платформа 47-й км» — «Іподром»,

«Петровсько-Розумівське» — «Петровсько-Разумовська»,

«Фрезер» — «Андроновка»,

«Нова» — «Авіамоторна»,

«Сколково» — «Мещерская»,

«Карачарово» — «Нижній Новгород»,

«Северянин» — «Ростокино»,

«Нижні Котли» — «Нагатинська»,

«Любліно» — «Кубанська»,

«Планерна» — «Молжаніново».

Два Московських центральних діаметра були запущені в листопаді 2019 року. СЦД-1 проходить від Одинцово до Лобні, СЦД-2 — від Нахабіно до Подільського. До кінця 2020 року влада Москви і Московської області хочуть об’єднати карти «Трійка» і «Стрілка», які використовуються для оплати проїзду жителями столиці і Підмосков’я.