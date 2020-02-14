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Гряде перейменування 14 станцій

14.02.2020

Грядёт переименование 14 станций

На СЦД перейменують 14 станцій.

На Московських центральних діаметрах (СЦД) на прохання пасажирів перейменують 14 станцій, повідомляє «» з посиланням на прес-службу департаменту транспорту Москви.

«Ми постійно збираємо та аналізуємо думки пасажирів, щоб зробити новий вид транспорту зручніше. У тому числі пасажири зверталися до нас із пропозиціями про перейменування деяких станцій СЦД»,— йдеться в повідомленні.

На СЦД-1 буде перейменована станція:

«Інноваційний центр» — «Сколково».

На СЦД-2:

  • «Ленінградська» — «Стрешнево»,
  • «Ржевська» — «Ризька».

На проектованому СЦД-3:

  • НАТІ — «Лихобори»,
  • «Платформа 47-й км» — «Іподром»,
  • «Петровсько-Розумівське» — «Петровсько-Разумовська»,
  • «Фрезер» — «Андроновка»,
  • «Нова» — «Авіамоторна»,
  • «Сколково» — «Мещерская»,
  • «Карачарово» — «Нижній Новгород»,
  • «Северянин» — «Ростокино»,
  • «Нижні Котли» — «Нагатинська»,
  • «Любліно» — «Кубанська»,
  • «Планерна» — «Молжаніново».

Два Московських центральних діаметра були запущені в листопаді 2019 року. СЦД-1 проходить від Одинцово до Лобні, СЦД-2 — від Нахабіно до Подільського. До кінця 2020 року влада Москви і Московської області хочуть об’єднати карти «Трійка» і «Стрілка», які використовуються для оплати проїзду жителями столиці і Підмосков’я.

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