Гряде перейменування 14 станцій

На СЦД перейменують 14 станцій.
На Московських центральних діаметрах (СЦД) на прохання пасажирів перейменують 14 станцій, повідомляє «» з посиланням на прес-службу департаменту транспорту Москви.
«Ми постійно збираємо та аналізуємо думки пасажирів, щоб зробити новий вид транспорту зручніше. У тому числі пасажири зверталися до нас із пропозиціями про перейменування деяких станцій СЦД»,— йдеться в повідомленні.
На СЦД-1 буде перейменована станція:
«Інноваційний центр» — «Сколково».
На СЦД-2:
- «Ленінградська» — «Стрешнево»,
- «Ржевська» — «Ризька».
На проектованому СЦД-3:
- НАТІ — «Лихобори»,
- «Платформа 47-й км» — «Іподром»,
- «Петровсько-Розумівське» — «Петровсько-Разумовська»,
- «Фрезер» — «Андроновка»,
- «Нова» — «Авіамоторна»,
- «Сколково» — «Мещерская»,
- «Карачарово» — «Нижній Новгород»,
- «Северянин» — «Ростокино»,
- «Нижні Котли» — «Нагатинська»,
- «Любліно» — «Кубанська»,
- «Планерна» — «Молжаніново».
Два Московських центральних діаметра були запущені в листопаді 2019 року. СЦД-1 проходить від Одинцово до Лобні, СЦД-2 — від Нахабіно до Подільського. До кінця 2020 року влада Москви і Московської області хочуть об’єднати карти «Трійка» і «Стрілка», які використовуються для оплати проїзду жителями столиці і Підмосков’я.