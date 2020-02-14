Хаотичне законодавство

У Росії діє близько 5500 федеральних законів. Кожну сесію Держдума приймає ще близько 300. «Скажений принтер» Думи завалив країну законами, які, крім своєї тупості і безграмотності, з-за свого кількості просто не можуть бути втілені в життя.

В результаті господарська діяльність перетворюється в пекло, де без порушень НІЧОГО зробити не можна просто через неможливість пристосуватися до хаотичного «темпу змін» законодавства.

А якщо є порушення — тут же виникає корупція «закривання очей» на неминучі порушення. Причому зараз вже системна. Податкова на перевірку приходить з сумою штрафу і пропозицією самим знайти у себе порушення на цю суму. Згадуємо трагедію в «Зимовій вишні»: за одними правилами входи/виходи повинні бути закриті, по іншим відкриті.

Росія не витримує такий темп постійних (!) дріб’язкових змін. Щорічні зміни ПДР (один рік знак «шипи» обов’язковий і за його відсутність штрафують, на наступний рік знак «шипи» не потрібен).

Існуючий «темп змін в нормативному полі» — породжує правовий нігілізм і вбиває бажання розібратися з тими законами, які тебе не стосуються, навіть у самих законослухняних громадян!

Ну і згадуємо класиків: «Чим більше в державі корупції, тим більше законів». Тацит (56-117 н. е.).