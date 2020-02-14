Скоро знову заборонять помідори

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Росію і сирійські урядові війська в нападі на мирних жителів. Росія це заперечує. Анкара має намір атакувати урядову армію поза идлибской зони деескалації, якщо будуть вестися наступальні дії. МЗС Росії у відповідь заявив, що Москва і урядові війська Сирії наносять удари тільки по терористичних формувань.

Риторика починає нагадувати ту, яка передувала першому «ножа в спину» з незліченної безлічі, що Кремль отримав від турецьких партнерів. Тоді турки також неодноразово попереджали, після чого просто збили російський літак. Для науки.

Сьогодні Ердоган також прямо заявив про те, що Туреччина буде збивати всі літальні апарати над идлибской зоною. З урахуванням дій російської авіації, яка бомбардує населені пункти і цивільне населення, заява виглядає цілком переконливим. Спростування від нашого Мзс можна сміливо пропускати повз вуха: російська логіка вже давно визначилася, кого вбили, той і терорист.

Ердоган, звичайно, не дуже стурбований гуманітарними наслідками російських і сирійських ударів по мирному населенню, але цілком обґрунтовано підозрює партнерів у тому, що бомбардування покликані змусити цивільних знятися з місця і бігти. Бігти, крім Туреччини, нікуди, і мільйон-півтора нових біженців — це, звичайно, загроза. І дуже серйозна. А тому збитий російський літак у такій ситуації може стати цілком прийнятним рішенням.

Вчора, до речі, був збитий сирійський вертоліт, мирно бомбящий діжковими бомбами — абсолютно невибіркову зброєю — цивільне населення провінції. Цілком можливо, що це останнє попередження перед більш рішучими діями турків. Особливо побоюватися їм не доводиться — відповідь від Кремля у разі втрати літака буде гранично асиметричним — знову заборонять помідори або щось в цьому роді. Півроку будуть розповідати про погане Ердогана, потім знову буде міцна дружба.