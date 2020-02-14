Прокурор, надзиравший за ФСБ, закопав труп дружини у себе на дачі

На дачі російського прокурора знайшли закопаний труп його дружини.

У Північній Осетії поліція виявила труп жінки на заміській ділянці колишнього прокурора Ігоря Чельдиева. Про це повідомляє видання Baza.

За попередньою інформацією, тіло належить його цивільної дружини, яка пропала більше місяця тому. 45-річна жінка зникла з будинку, після чого її сестра звернулася в поліцію. Перші пошуки виявилися безрезультатними.

Оперативники МВС Північної Осетії приїхали до Чельдиеву додому і звернули увагу на выбивающийся з загального ландшафту горбок на ділянці. Колишній прокурор занервував і зізнався, що там закопане тіло його подруги. За словами Чельдиева, жінка загинула випадково, впавши і вдарившись головою. На трупі дійсно виявили травму черепа.

Старший прокурор Ігор Чельдиев відповідав, в тому числі, і за нагляд за діями місцевого УФСБ.