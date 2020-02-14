5 правил харчування, які дозволяють знизити ризик раку на 40%

Ожиріння через нездорову дієту скоро замінить куріння як ризик раку номер один. Якщо ви не хочете наражати себе на небезпеку, прислухайтеся до рекомендацій по харчуванню “Всесвітнього фонду дослідження раку”.



Інформаційний пул – дані 51 мільйона чоловік. На ньому засновані рекомендації з профілактики раку “Всесвітнього фонду дослідження раку”(WCRF). Більше 40 вчених, що працюють на міжнародному рівні, протягом п’яти років перетворили дані в рекомендації. Експерти не звинувачують окремі продукти харчування або поживні речовини в підвищеному ризику раку. Потенційна захисна функція також не пов’язана з ізольованими компонентами. Існують моделі способу життя, що впливають на ризик розвитку раку.

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Правило харчування №1

Цільнозернові продукти, овочі, фрукти і бобові повинні стати основним компонентом щоденного раціону.

Правило харчування №2

Споживання фаст-фуду і оброблених продуктів, багатих жирами, цукром або крохмалем, слід скоротити. Споживайте менше готових страв, випічки, солодощів.

Правило харчування №3

Менше червоного і обробленого м’яса. Обмеження особливо важливо для ковбас.

Правило харчування №4

Скорочення солодких напоїв. Не тільки кола містить величезну гору цукру. Інші безалкогольні напої, смузі або чай з льодом не обходяться без додавання цукру.

Правило харчування №5

Скоротіть алкоголь до мінімуму. З точки зору профілактики раку, алкоголь не слід вживати взагалі, але якщо це неможливо, то не більше двох порцій на тиждень.