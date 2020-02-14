Ердоган розлючений зрадою Путіна в Сирії — Le Monde

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив 12 лютого, що готовий «де завгодно» завдати удару по силам Дамаска, якщо турецькі позиції в Ідлібі знову піддадуться нападу. Ці слова він сказав під час виступу перед депутатами своєї ісламо-консервативної Партії справедливості і розвитку в Анкарі.

Наступ військ Башара Асада в Ідлібі, останньому оплоті підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців, заганяє Ердогана в кут.

Кемалистская опозиція критикує неспроможність його політики в Сирії, а союзник-ультранаціоналіст Девлет Бахчелі закликає дійти до Дамаска і «повалити тирана». Тому Ердогану необхідно показати, що він в змозі дати відсіч кому завгодно. Саме це найбільше по душі його прихильникам.

Щоб продемонструвати рішучий настрій, президент Туреччини (він є верховним головнокомандувачем) нещодавно відправив у Ідліб підкріплення. Кордон перейшли спецпідрозділу і військова техніка: танки, БТР, гаубиці і системи залпового вогню.

Росія безроздільно панує в сирійському небі

Ердоган запевнив, що обстрілюють мирне населення літаки і вертольоти більше не зможуть спокійно діяти, як раніше. У вівторок вертоліт сирійської армії був збитий ракетою на південно-сході обложеного міста.

Як би те ні було, його можливості обмежені. Хоча він готовий зробити «все необхідне на землі і в повітрі, без зволікань і коливань», щоб витіснити війська Дамаска, його руки зв’язані тим фактом, що небо не належить йому. Росія безроздільно панує у повітряному просторі, зокрема завдяки системам ППО С-400, які справили на Ердогана таке враження, що він закупив їх всупереч несумісності з технікою НАТО (його країна є східним стовпом альянсу).

Позиції армії Анкари в Ідлібі залишають бажати кращого. За тиждень загинули 14 турецьких солдатів, а сім аванпостов (мова йде про сотні військових і великому обсязі техніки) були оточені силами Башара Асада і тепер відрізані від штабу.

Це наступ не могло розпочатися без схвалення Москви, і Він розуміє це. З цим пов’язано його невдоволення російським колегою Володимиром Путіним, з яким, як йому здавалося, у них склалися привілейовані відносини.

В середу він вперше розкритикував Росію за «вбивства і кровопролиття в Ідлібі», де живуть 3,5 мільйона чоловік, здебільшого біженці.

Москва ігнорує вимоги

До недавнього часу виступає за повстанців Анкарі вдавалося домовлятися з Москвою, незважаючи на підтримку різних таборів. У 2018 році Путін і Ердоган змогли знайти спільну мову з Идлибу в сочинській резиденції російського лідера.

Вони підписали угоду про виведення радикалів із зони, спільної наглядової місії та вільний рух людей по головних дорогах провінції, зокрема по трасі М5, яка веде в Алеппо, нині зруйнований великий торговий місто на півночі Сирії.

Тим не менш угоду розвалилося. Туреччина переконана, що Башар Асад порушив його, оточивши турецькі спостережні пости та погрожуючи вийти з договору, а також завдати ударів по позиціях режиму до кінця лютого.

Москва у свою чергу ігнорує це. Росія вже не перший місяць звинувачує Туреччину в тому, що тій не вдалося переконати пов’язані з «Аль-Каїдою» групи повстанців, що займають домінуюче положення в Ідлібі, виконати підписані угоди.

Вважаючи, що турецькі зобов’язання не були виконані, Путін відвернувся від Ердогана і підтримує свого протеже Башара Асада, який прагне повернути контроль над бунтівною провінцією.

Загроза для турецької зони впливу в Сирії

Сирійський режим завойовує нові території при підтримці іранських військ на землі і російської авіації в повітрі. Взяття під вівторок дороги М5 (перебувала в руках повстанців з 2012 року) стало великим досягненням, яке додало нових сил Асаду. Його війська виштовхують сирійське населення до турецького кордону, яка закрита стіною.

У прикордонній зоні не північно-заході провінції накопичилося вже більше мільйона чоловік. За тиждень в цьому напрямку рушили ще 100 000 біженців. Все виглядає так, немов Башар Асад намагається покарати Ердогана за підтримку повстанців, погрожуючи Туреччини, яка вже приймає 3,6 мільйона сирійців, новим припливом людей з Ідліб.

Туреччина може спробувати перенаправити біженців в Афрін або на північ Алеппо, контрольовані її армією анклави. «Масовий рух людей ризикує викликати повний хаос на території, яку контролює Анкара, адже до недавнього часу Ідліб служив прикладом успішної політики Анкари в Сирії», — пише американський експерт Аарон Стайн на сайті Валдайського клубу (наближена до Кремля експертна група).

В перспективі під загрозою може опинитися вся турецька зона впливу на півночі Сирії. Це стало б катастрофою для Ердогана, який мав намір розмістити значну частину прийнятих його країною сирійських біженців на цій території від Африна (завойований в 2018 році) до Азаза, Джераблуса (2016 рік) і Ет-Телль-ель-Абьяда (2019 рік).

Вузьке поле для маневру

Головне питання в тому, як надійде Дамаск: продовжить наступ, щоб повернути собі весь Ідліб, або ж зупиниться? Другий варіант дав би Росії необхідний час на пошук домовленості з Анкарою.

В обох авторитарних лідерів є лише дуже вузьке поле для маневру. Путін втрачає терпіння, а турецький лідер вважає, що його зрадили. Кожен відчуває іншого на міцність в Ідлібі. У середу у них відбулася телефонна розмова, який не дав результатів. Володимир Путін відходить від сочинського угоди, а Реджеп Тайіп Ердоган хоче змішати карти. Після їхньої розмови президент Туреччини дав вихід гніву, засудивши «порушені обіцянки».

Роздратування помітно і з російської сторони. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Анкару в недотриманні сочинських домовленостей і небажання зробити зусилля для «нейтралізації терористів», які завдають ударів по російської військової інфраструктури в Сирії.

Зустрічі на вищому рівні поки не заплановані. За словами колишнього кремлівського радника Гліба Павловського, Путіну важко працювати з Ердоганом, тому що той дратує його, але іншого вибору у нього немає. Тим більше що США підштовхують його до цього.

Американський посланник по Сирії Джеймс Джеффрі знаходився в середу з візитом в Анкарі і заявив про повну підтримку Туреччини в боротьбі з сирійським режимом. Вашингтон готовий допомогти їй у зв’язку із загрозою в Ідлібі, що виходить з боку Росії і режиму Асада.

Марі Жего, Le Monde (Франція)