У В’єтнамі через коронавіруса закрили на карантин комуни з населенням 10 тисяч осіб — Deutsche Welle

У зв’язку з поширенням коронавіруса вперше оголошена карантинна зона за межами Китаю.

Влади в’єтнамській провінції Виньфук закрили на карантин комуну Шонлой, розташовану в 40 кілометрах від столиці країни — Ханоя.

Рішення було прийнято в четвер, 13 лютого, після того як стало відомо про шостому випадку зараження коронавірусом COVID-19 в сільськогосподарській комуні з 10-тисячним населенням, що складається з кількох сіл.

Про це передає Deutsche Welle.

«З 13 лютого ми екстрено ізолюємо і помістимо під карантин епідемічну зону в комуні Шонлой», — йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я В’єтнаму.

Термін ізоляції складе 20 днів.

Навколо Шонлоя встановлені контрольно-пропускні пункти, повідомляє агентство AFP з посиланням на своїх кореспондентів. Медичні працівники у захисних костюмах розпорошують дезінфікуючі засоби на автомобілі, що проїжджали через КПП.

Влада порадила жителям уникати місць великого скупчення людей.

Перший карантин за межами Китаю

Карантин у в’єтнамському селищі став першим подібним випадком за межами Китаю, пов’язаних з поширенням небезпечного коронавіруса. У В’єтнамі поки зафіксовано 16 випадків захворювання. Влада КНР раніше запровадила безпрецедентні заходи карантину у всій провінції Хубей, з якої почав поширюватися новий коронавірус. В ізоляції опинилися близько 56 млн чоловік.

Тим часом кількість хворих в китайській провінції Хубей 13 лютого збільшилася в десять разів у порівнянні з даними за попередній день і склало 14840 випадків. Кількість летальних випадків збільшилася за той же період більш ніж удвічі — до 242.

Таким чином, загальне число пацієнтів, що померли від викликається коронавірусом легеневого захворювання, тільки на материковій території Китаю зросло до 1350.