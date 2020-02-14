“Блазень і лузер”: Трамп і Блумберг обмінялися образами в Twitter

Президент США Дональд Трамп звинуватив учасника президентських перегонів від демократів Майкла Блумберга в неспроможності конкурувати з професійними політиками і обізвав лузером. У відповідь бізнесмен назвав главу Білого дому блазнем.

Словесна перепалка двох потенційних 46-х президентів США відбулася в соціальній мережі Twitter.

“Міні-Майк Блумберг – лузер, у якого є гроші, але він не може вести дебати… Він мені нагадує зменшену копію Джеба “енергозберігаючого” Буша, але у Джеба більше політичних навичок і він краще ставився до чорношкірому населенню”, – написав Трамп, натякаючи на низький зріст опонента.

Потім Трамп назвав Блумберга “163-сантиметрової масою млявою енергії, який не хоче бути на дебатах з професійними політиками”.

До другого повідомленням Трамп прикріпив публікацію директора з медіа Білого дому Дена Скавино з картинкою. На колажі зображений перерезающий червону стрічку Трамп і Блумберг вдвічі нижче ростом.

До речі, чинний президент занизив реальне зростання Блумберга, який становить 173 см (5 футів 8 дюймів, а не 5 футів і 4 дюйми, як написав Трамп). Зростання самого Трампа – 190 див.

Що стосується Джеба Буша, то президент має на увазі брата Джорджа Буша-молодшого. Він брав участь у президентських перегонах від республіканців в 2016 році, однак вибув з неї після публікації на своєму сайті листування з виборцями і їх особистих даних.

Блумберг у відповідь написав, що “у нього є всі інструменти і ресурси”, щоб обійти Трампа у виборах.

“Дональд Трамп, у нас багато спільних знайомих в Нью-Йорку. За твоєю спиною вони сміються і називають божевільним ярмарковим блазнем. Вони знають, що ти успадкував ціле стан і розбазарив його дурними угодами і некомпетентністю”, – парирував Блумберг.